Премьером Грузии станет глава МВД
Освободившийся пост премьер-министра Грузии займет глава МВД страны Георгий Гахария. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
«Георгий Гахария доказал это своей деятельностью на посту бизнес-омбудсмена, затем министра экономики, затем министра внутренних дел и заслужил представление на этот пост. Я уверен, что парламент утвердит его кандидатуру», — приводит слова Иванишвили ИА Regnum.
Как отметил председатель партии, дальнейшими изменениями в составе правительства будет заниматься будущий премьер.
Напомним, отставка уже бывшего главы грузинского правительства Мамука Бахтадзе была одним из основных из требований манифестантов во время недавних митингов.
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