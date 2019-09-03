Премьером Грузии станет глава МВД

Освободившийся пост премьер-министра Грузии займет глава МВД страны Георгий Гахария. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Георгий Гахария доказал это своей деятельностью на посту бизнес-омбудсмена, затем министра экономики, затем министра внутренних дел и заслужил представление на этот пост. Я уверен, что парламент утвердит его кандидатуру», — приводит слова Иванишвили ИА Regnum.

Как отметил председатель партии, дальнейшими изменениями в составе правительства будет заниматься будущий премьер.

Напомним, отставка уже бывшего главы грузинского правительства Мамука Бахтадзе была одним из основных из требований манифестантов во время недавних митингов.