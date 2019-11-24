В Тбилиси на ворота дворца президента повесили замок
В Тбилиси участники движения «Посмей» повесили замок на цепи на ограду президентской резиденции. Так протестующие выразили недовольство пассивностью президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Как уточняет телеканал «Рустави-2», активисты требуют, чтобы президент Саломе Зурабишвили стала посредником в диалоге между правительством и оппозицией. К данному моменту протестующие уже покидают резиденцию, отмечает телеканал.
Напомним, массовые акции протеста в Грузии возобновились после провала законопроекта о переходе со смешанной избирательной системы парламентских выборов на пропорциональную в 2020 году.
Ранее с требованием провести внеочередные парламентские выборы у здания парламента и на площади Республики в столице собралось порядка семи тысяч человек.
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