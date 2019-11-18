Оппозиционные митинги в Тбилиси собрали 7 тысяч человек

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о 7 тысячах участников оппозиционных митингов в Тбилиси у здания парламента и на площади Республики.

Собравшиеся требовали провести пропорциональные внеочередные выборы в парламент.

На территории, прилегающей к проспекту Руставели, находились примерно 5,5 тысяч человек. Акция также проходила на площади Республики, собрав до 1,5 тысяч митингующих.

Во время митингов задержаний не было, сообщают «Известия».

Напомним, в Тбилиси после провала законопроекта о переходе со смешанной избирательной системы парламентских выборов на пропорциональную в 2020 году возобновились массовые акции протеста.

Участники акции сообщают, что они ожидают прибытия лидеров политических оппозиционных сил.

Волна массовых протестов началась в Грузии 20 июня во время Межпарламентской ассамблеи православия. На мероприятии российский делегат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента.

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