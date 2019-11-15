Требуя выборов в Тбилиси разбили палатки у парламента

В Тбилиси после провала законопроекта о переходе со смешанной избирательной системы парламентских выборов на пропорциональную в 2020 году возобновились массовые акции протеста.

Накануне депутаты после двухдневных обсуждений не смогли принять соответствующие поправки в Конституцию страны.

К вечеру 14 ноября на улицы города вышли тысячи митингующих. У здания парламента протестующие установили палатки.

Сейчас, по данным РИА «Новости», на месте массового скопления людей мобилизованы бригады патрульной полиции, расставлены палатки, установлены обогреватели и деревянные конструкции, на которых можно присесть и отдохнуть.

Участники акции сообщают, что они ожидают прибытия лидеров политических оппозиционных сил.

Напомним,волна массовых протестов началась в Грузии 20 июня во время Межпарламентской ассамблеи православия. На мероприятии российский делегат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента.

Вечером у здания собрались протестующие, они пытались взять парламент штурмом. После этого жители Тбилиси обвинили полицию в жестоком разгоне митингующих и добились отставки главы МВД Грузии.

Читайте нас в мобильном приложении