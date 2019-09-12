Татьяна Москалькова назвала условия перехода на четырехдневку

Дискуссия по поводу перехода на четырехдневную рабочую неделю все не утихает. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что для осуществления этой идеи нужно провести мониторинг.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинги, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено», — ответила она на вопрос о том, не приведет ли сокращение рабочей недели к интенсификации труда, пишет РБК.



Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в начале июня 2019 года.

Также Медведев говорил что, необходимо дать россиянам возможность строить свой рабочий график так, чтобы либо работать четыре дня в неделю, либо меньшее количество часов в день, пишет «РБК».

Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что идея ввести четырехдневную рабочую неделю в России может быть оправдана, в том случае если людям есть чем занять освободившееся время с пользой и при условии здорового образа жизни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что в нижней палате готовы провести обсуждение предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Бизнесмен и член «Партии Роста» Сергей Полонский на волне обсуждения введения в России третьего выходного дня заявил, что есть хороший способ его использования для каждого гражданина страны.

Он поделился с «Русской планетой» своей идеей, сообщив, что лучшим использованием четырехдневной рабочей недели в качестве дополнительного выходного дня будет занятие своим здоровьем.