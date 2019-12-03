В Татарстане мужчина зарезал жену и двоих детей

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.

Кровавая трагедия развернулась после полуночи во вторник в городе Менделеевск. По версии следствия, мужчина 41-летний Айнур Харисов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения своей бывшей жене, двухлетнему сыну и 19-летнему пасынку, все они погибли. В момент совершения преступления в помещении находился еще и 11-летний пасынок, которому удалось бежать, мальчик находится в больнице.

Харисов уже задержан, при задержании он рассказал, что совершил преступление на почве ревности. На месте преступления работает следственная группа. Мужчина ранее был трижды судим, за кражу и причинение телесных повреждений, сообщает телеграмм канал «112».

Ранее в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа мужчина во время тихого часа ворвался в сад и нанес ножевое ранение шестилетнему ребенку. От кровопотери мальчик скончался.

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