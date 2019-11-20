В Таллине вспомнили об «отнятых» Россией территориях

Россия должна вернуть Эстонии якобы «аннексированные территории».

Спикер парламента республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас написал в Facebook, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии». Таким образом он отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, который ранее сказал, что Тартуский мирный договор не имеет юридической силы, поскольку Эстония вошла в состав СССР.

Однако эстонские политики периодически делают заявления о том, что документ 1920 года якобы действует по настоящее время, пишет «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу порекомендовал президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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