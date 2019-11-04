Глава МИД Эстонии призвал президента не ехать в Россию на 9 мая
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу порекомендовал президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Дипломат уточнил, что окончательное решение, конечно же, будет принимать руководитель Эстонии, однако он сам относится к этому «очень осторожно».
На уточняющий вопрос журналиста: «Ваше четкое пожелание не ехать?» в эфире эстонского радио Vikerraadio министр ответил положительно.
Ранее приглашение посетить торжества 9 мая в Москве принял глава Молдавии Игорь Додон.
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