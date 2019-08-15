Такси с писателями влетело в остановку в Москве
На Старой площади в центре Москвы в остановку влетело такси. По имеющейся информации, пострадали три человека.
По данным телеграм-канала «112», пострадавшие — писательница Дана Курская, поэт Данила Давыдов и водитель такси — доставлены в больницу с различными травмами.
Причины аварии пока неизвестны.
Накануне по пути из Архипо-Осиповки в Таганрог вспыхнул и полностью сгорел пассажирский автобус.
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