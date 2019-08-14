В Краснодарском крае сгорел рейсовый автобус

В среду вечером по пути из Архипо-Осиповки в Таганрог загорелся и полностью сгорел пассажирский автобус. Двум водителям и пассажирам удалось спастись.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, сигнал о возгорании рейсового автобуса в районе села Михайловский перевал поступил на пульт диспетчера в 20:44 по Москве. Пожарные наряды приехали к месту ЧП оперативно, однако к их появлению уже весь автобус был охвачен пламенем.

В 21.04 спасатели смогли локализовать пожар, а в 21.12 полностью потушить то, что осталось от автобуса.

Ночью 7 августа также в Краснодарском крае произошла катастрофа с жертвами на трассе Новороссийск —Керчь. Тогда экскурсионный автобус Hyundai на полной скорости столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, обе машины упали с обрыва. Пострадало 44 человека, четверо пассажиров погибли, включая троих детей.