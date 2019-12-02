У таджиков исчезнет мотивация ездить на заработки в Россию

С 3 декабря переводы денежных средств из России в Таджикистан могут быть прекращены. Регуляторы обеих стран не смогли прийти к консенсусу и предотвратить остановку переводов.

Ни одна работающая в Таджикистане платежная система не завершила переход на механизм, который предполагает проведение расчетов через Нацбанк Таджикистана (НБТ). Он, в свою очередь, отказался дать отсрочку, а с 3 декабря работать без этого будет нельзя.

В конце ноября НБТ разослал письмо операторам платежных систем, в котором напомнил о приостановке деятельности в случае неподключения к национальному процессинговому центру при регуляторе, пишет «Коммерсантъ».

Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России. В 2018 году размер переводов без открытия счета составил 2,55 млрд долларов. Операции осуществляются через платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и другие.

Ранее опрос в России показал, что мигранты претендуют на более высокие зарплаты, чем россияне. Наибольший разрыв наблюдался по вакансии водителя.

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