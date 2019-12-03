Таджики в России остались без денежных переводов на родину
С 3 декабря несколько платежных систем приостановили денежные переводы из России в Таджикистан. Накануне таджикский регулятор заверил, что финансовые операции не будут прекращены.
Переводы невозможны через платежные системы Western Union, Contact и «Близко». Это подтвердили операторы call-центров данных систем.
В Western Union сообщили, что переводы остановлены временно — до завершения подключения к Национальному процессинговому центру. Новый механизм предполагает, что деньги будут идти через Национальный банк Таджикистана (НБТ), а процессинговый центр начнет обрабатывать переводы. Однако не все компании, большинство из которых российские, завершили подключение к нему.
Платежные системы MoneyGram, «Золотая корона» и «Юнистрим» не планируют приостанавливать переводы, уточняет РБК.
Ранее сообщалось, что с 3 декабря денежные переводы из России в Таджикистан будут приостановлены. Регуляторы двух стран не смогли предотвратить прекращение операций и прийти к компромиссу.
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