Таджика осудили на 22 года за попытку пустить «Сапсан» под откос

Уроженцу Таджикистана Эмому Бурхонову назначили 22 года колонии строгого режима за попытку крушения «Сапсана» в 2017 году. Осужденный признал вину.

Судья второго западного окружного военного суда Кифоренко назначил Бурхонову 22 года исправительной колонии. Он признал мужчину виновным по статьям о незаконном ношении оружия в организованной группе, организации террористического сообщества и участии в нем, покушении на совершение взрыва, передает «Интерфакс».

Осужденный рассказал, что смотрел видео на YoyTube, где убивали женщин и детей.

«Я хотел прекратить это, но я ошибся», - сказал Бурхонов на заседании.

Напомним, семеро уроженцев Таджикистана с 31 мая по 9 июля 2017 года готовили теракт на скоростном поезде в Санкт-Петербурге. 13 июля поезд наехал на установленную ими металлическую конструкцию, но не сошел с рельсов, хотя пять вагонов получили повреждения.

Ранее в Петербурге десяти фигурантам дела о теракте в метро 3 апреля 2017 года назначили сроки от 19 лет до пожизненного.

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