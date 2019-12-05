Табаку дорога: продажу сигарет у школ предлагают разрешить

В России вскоре вновь можно будет купить сигареты рядом с образовательными учреждениями.

В предложении к вице-премьеру Алексею Гордееву предлагается пересмотреть ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 м от школ.

Причиной послужили, как оказалось, «расплывчатые нормы антитабачного закона», которые якобы приводят к тому, что магазинам приходится сворачивать продажи сигарет, даже если рядом открылись курсы иностранных языков для взрослых или автошкола.

В предложении говорится о необходимости как минимум переформулирования некоторых пунктов, пишут «Известия». И самое главное должно касаться как раз 100-метрового радиуса.

Ранее стало известно о том, что российский рынок нелегальных сигарет продолжает стремительно расти: доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%, при том, что год назад аналитическое агентство Nielsen оценивало ее в 8,4%. Это происходит из-за слишком высоких цен на легальный табак в России, уверены специалисты.

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