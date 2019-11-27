Из-за безденежья россияне накинулись на нелегальный табак
Российский рынок нелегальных сигарет продолжает стремительно расти: доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%, при том, что год назад аналитическое агентство Nielsen оценивало ее в 8,4%. Это происходит из-за слишком высоких цен на легальный табак в России, уверены специалисты.
Отметим, что в 2019 году сотрудники агентства включили в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.
Особое внимание они уделили городам вблизи границ с Белоруссией, Украиной и Казахстаном, т.к. именно оттуда идет основной поток незаконного табака.
К нелегальной сотрудники Nielsen относили продукцию с отсутствием на пачках надписей на русском языке и российской акцизной марки, с поддельной акцизной маркой и просто подделки.
В итоге специалисты выяснили, что страны Евразийского экономического союза выступают источником каждой второй нелегальной пачки и занимают 55,4% черного рынка, пишет Nielsen. Сигареты белорусского производства, по данным агентства, занимают 36% всего российского рынка нелегальных сигарет. Дальше следует Казахстан с долей 8,9% и Армения – 8,8%.
Также в отчете упомянуты страны дальнего зарубежья: Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия. Их доля составляет 15,7% от общего количества нелегальных сигарет на российском рынке.
Основной причиной такой востребованности контрафактного табака Nielsen называет кратную разницу в цене между легальной и нелегальной продукцией, пишут «Ведомости».
Ранее общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать единый регулятор для рынка табака.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.