В России захотели создать отдельное ведомство по сигаретам
Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать единый регулятор для рынка табака. Новому ведомству хотят передать функции контроля, которые сейчас осуществляют несколько федеральных органов власти – Минсельхоз, Минфин, Роспотребнадзор и другие.
Письмо с соответствующей инициативой направлено вице-премьеру Антону Силуанову. Ведомство предложено сокращенно назвать Ростабак.
В разработке инициативы приняли участие около 150 экспертов. По замыслу, новое ведомство должно заняться совершенствованием антитабачного законодательства, контролем качества сырья и производства, пишут «Известия».
Специалисты предлагают дать преференции отечественным производителям табака с помощью системы квот – это будет способствовать развитию табачной промышленности и созданию рабочих мест. Регулирование отрасли ежегодно будет дополнительно приносить бюджету 350 млрд рублей, подсчитали эксперты.
Напомним, в 2017 году контроль за отраслью планировали отдать Росалкогольрегулированию, однако идея не была реализована. Минсельхоз по-прежнему занимается госполитикой на рынке табака, Минфин отвечает за акцизы и налоги, Минздрав – за охрану здоровья, Роспотребнадзор следит за оборотом табачных изделий.
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