Управделами Путина закупило на народные деньги элитные сигареты

Управделами Путина закупило на народные деньги элитные сигареты

Торговый дом «Кремлевский», относящийся к Управлению делами президента, закупил сигарет на сумму 19,05 млн рублей. Табачную продукцию заказали у единственного поставщика – Калужской табачной фабрики.

Общее количество сигарет составило свыше 360 тыс. единиц. Средняя цена одной штуки - 52 рубля, пишет РБК.

На сайте производителя говорится, что фабрика работает в сегменте элитных марок сигарет.

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова объяснила закупку «обычной коммерческой деятельностью», которая осуществляется на бюджетные деньги. В дальнейшем сигареты будут реализованы через супермаркеты в нескольких городах России, сказала она в беседе с ТАСС.

Осенью 2018 года торговый дом «Кремлевский» заключил семь контрактов на поставку икры летучей рыбы. Общая сумма покупки составила 22,6 млн рублей. За эти деньги предусматривались поставки 210 кг икры.

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