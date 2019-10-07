Священник заявил о невозможности крещения детей ЭКО

Зачатый с помощью ЭКО ребёнок может креститься только после того, как вырастет до сознательного возраста. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов.



Он уточнил свою ранее озвученную позицию по крещению детей, зачатых ЭКО. Он заявлял о том, что не стал бы крестить детей, полученных в результате экстракорпорального зачатия. Но при этом, «когда такой ребенок подрастет до сознательного возраста выбора веры и самостоятельно захочет избрать христианский путь, то никаких препятствий тому нет и быть не может», сказал священник.

По его словам, родители, которые игнорируют решения Архиерейских Соборов, не могут считаться православными христианами, а «их чада, взращиваемые в такой семье не получат должного воспитания. Если же священники будут крестить таковых, то это будет поощрение пренебрежительного отношения к церковным документам».

Поэтому священник уверен, что не стоит крестить таких детей, ведь тогда родители, возможно, «задумаются и покаются». После чего, он заявил, что так можно будет предотвратить массовые убийства детей, передаёт «Радонеж».

Протоиерей также отметил, что процедур ЭКО, которые исключают уничтожение «излишних эмбрионов» не существует, а это означает убийство.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов выступил в поддержку петиции активистов «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС).

Они обратились в администрацию Новосибирска с требованием о запрете профилактических программ, которые проводит для подростков НКО «Гуманитарный проект».