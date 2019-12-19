Супруги из США прожили вместе 70 лет и умерли в один день

Супруги из США, штат Мичиган, прожили в браке 70 лет и умерли в один день с разницей в 20 минут на соседних кроватях в одном хосписе.

Лес и Фреда Остин поженились в 1949 году. Познакомились они во время учебы в школе, а первое свидание было на выпускном балу

Лес служил в Военно-воздушных силах США, а затем в полиции штата Мичиган. Он любил работать по дому и во дворе, обожал вестерны. Фреда много лет работала менеджером и собирала кулинарные книги.

Пара любила отдыхать на побережье. В ноябре они отметили 70-й юбилей свадьбы. Все время, что они были вместе. Расставались лишь, когда Лес записался на службу в армию во время Корейской войны.

В декабре пару доставили в хоспис. Они лежали на соседних кроватях и умерли 7 декабря, Лесу и Фреде было по 90 лет. У них осталось двое детей, четверо внуков и восемь правнуков, пишет «Лента.Ру».

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