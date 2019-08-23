Россиян-долгожителей старше 100 лет стало рекордно много

За два года число долгожителей в России выросло на 17%. По данным Росстата, на 1 января 2019 года в стране проживали 20 582 человека, перешагнувших столетний рубеж.

Специалисты отмечают, что численность долгожителей растет восьмой год подряд. Они связывают эту тенденцию с усовершенствованием статистического учета.

Заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин сказал «Известиям», что рост долгожителей будет наблюдаться и дальше. Он напомнил, что по существующей оценке каждый десятый рожденный сегодня ребенок проживет более 100 лет.

Шульгин указал, что более 70% долгожителей (14 687 человек) – женщины, на мужчин приходится менее 30% (5 895 человек). Он объяснил разрыв в продолжительности тем, что женщины стареют медленнее, «коллекционируя» разные заболевания, и меньше подвержены вредным привычкам.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что за первое полугодие продолжительность жизни в России выросла на 8% и составила 73,7 лет, для женщин – 78,5.