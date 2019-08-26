«Супрематический крест» проиграл в борьбе с православием

Известный райтер и каллиграф Покрас Лампас уберет крест с Площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Художник заявил, что ему не нужны провокации, а такое решение в видоизменении работы не будет принципиальным.

Как уточняет «Комсомольская правда», соответствующее решение райтер принял совместно с организаторами фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого и был создан «Супрематический креста».

Теперь пространство на Уралмаше украсит другое изображение.

Напомним, 19 июля городские коммунальщики решили закатать «Супрематический крест» в асфальт. Как выяснилось позднее администрация Орджоникидзевского района города решила отремонтировать площадь, т.к. жители «спотыкались на этом месте, скользили». В ответ на это художник поиронизировал и пообещал восстановить рисунок.

Однако против этого начали выступать местные православные. Один из них — активист и режиссер Сергей Алиев — посоветовал художнику «оставить эту гнусную затею, ибо вразумление Божие и человеческое может быть очень серьезным».

После этого предупреждения Покрас Лампас отказался ехать в Екатеринбург и вместо этого принял участие в онлайн конференции.