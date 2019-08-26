Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург из-за угроз православного

Известный райтер и каллиграф Покрас Лампас Покрас не приедет в Екатеринбург для восстановления «Супрематического креста». Вместо этого он поучавствует в пресс-конференции онлайн.

На вопрос, будет ли вообще художник восстанавливать свою работу, в пресс-службе «Стенограффии» однозначно ответить не смогли.

При этом, на Уралмаше к визиту Покраса Лампаса подготовился, как минимум, один человек. Это православный активист и режиссер Сергей Алиев, раньше он боролся с фильмом «Матильда».

Активист высказал свое отношение к художнику и сделал ему предупреждение.

«Этому "художнику" не искушать Бога, и оставить эту гнусную затею, ибо вразумление Божие и человеческое может быть очень серьезным», — приводит слова Алиева «Новый день».

Накануне православные активисты выступил против восстановления «Супрематического креста», который Покрас Лампас выполнил для юбилейного фестиваля «Стенограффия». Во главе акции выступала представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова. Она, как и другие православные, уверена что этот символ является священным и по нему нельзя ходить.

Напомним, 19 июля городские коммунальщики решили закатать «Супрематический крест» в асфальт. Как выяснилось позднее администрация Орджоникидзевского района города решила отремонтировать площадь, т.к. жители «спотыкались на этом месте, скользили». В ответ на это художник поиронизировал и пообещал восстановить рисунок.