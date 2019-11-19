Компьютер Сбербанка занял 29-е место во всемирном рейтинге

Суперкомпьютер Christofari, разработкой которого занималась облачная платформа «Сбербанка» SberCloud, занял 29-е место в мировом рейтинге, состоящем из 500 позиций. Ранее РФ была представлена в списке самых мощных компьютеров только системами «Ломоносов-2» Московского государственного университета и суперкомпьютером Росгидромета. Теперь «Ломоносов-2» опустился с 93-го на 107-е место, а компьютер Росгидромета — с 365-го на 465-е.

Топ-500 составляется с 1993 года два раза в год. Над ним работают американские и немецкие эксперты, сообщает «Коммерсант».

Ранее Сбербанк объявил о создании самого мощного на сегодняшний день в России компьютера. Он в несколько раз превосходит обычный и может обрабатывать большой объем данных за короткий промежуток времени.

Суперкомпьютер назвали Christofari – в честь первого клиента Николя Кристофари. Его будут использовать для совершенствования уже имеющихся сервисов и разработки новых на основе искусственного интеллекта. Будет предусмотрена сдача компьютера в аренду. С 12 декабря суперкомпьютер будет доступен компаниям, которые работают с ИИ.

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