Сбербанк создал самый мощный в России компьютер

Сбербанк объявил о создании самого мощного на сегодняшний день в России компьютера. Он в несколько раз превосходит обычный и может обрабатывать большой объем данных за короткий промежуток времени.

Суперкомпьютер назвали Christofari – в честь первого клиента Николя Кристофари. Его будут использовать для совершенствования уже имеющихся сервисов и разработки новых на основе искусственного интеллекта. Будет предусмотрена сдача компьютера в аренду. С 12 декабря суперкомпьютер будет доступен компаниям, которые работают с ИИ.

Созданием компьютера занималась компания SberCloud вместе с американской фирмой NVIDIA, пишет РБК. По словам руководителя направления профессиональных продуктов NVIDIA Дмитрия Конягина, система в 2,7 раза быстрее предыдущего самого быстрого компьютера.

Стоимость разработки не раскрывается. Как полагают эксперты, она может составлять 15-20 млн долларов.

До сих пор самым мощным компьютером в России считался «Ломоносов 2». Его производительность составляла 1,85 петафлопса. Компьютер Сбербанка может выполнять в секунду количество операций, равное 6,7 петафлопсам.

Машина предназначена для использования в химии, медицине, спорте, нефтегазовой и банковской сферах. Компьютер поможет повысить качество анализа геологоразведки ископаемых, разрабатывать новые лекарства, создавать долговременные климатические модели.

Ранее сообщалось, что Росатом запустил проект по созданию квантового компьютера. Его стоимость оценивается в 24 млрд рублей.

