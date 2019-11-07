В России появится компьютер за 24 млрд рублей

«Росатом» запускает проект по созданию отечественного квантового компьютера. Проект рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование общим объемом 24 млрд руб.

По словам директора по цифровизации «Росатома» Екатерины Солнцевой, больше половины средств — 13,3 миллиарда рублей — будут бюджетными, а оставшиеся 10,4 — средства самой госкорпорации и других компаний. Экономический эффект от разработки можно ожидать не ранее чем через пять лет.

В «Росатоме» считают, что создание квантового компьютера к 2024 году даст России возможность попасть в число лидеров квантовой гонки, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что крупнейшие госкомпании возьмут шефство над производителями высоких технологий, соответствующее соглашение с правительством уже подписали «Ростех», «Ростелеком», Сбербанк, РЖД и «Росатом».