Sukhoi Superjet — больной ребенок гражданской авиации

Российскому самолету Sukhoi Superjet не поможет техническая доработка, заявил авиаэксперт Сергей Крутоусов.

По его мнению, это не решит проблемы с безопасностью использования лайнеров, как частое посещение врачей не сделает из больного ребенка олимпийского чемпиона.

«„Суперджету“ ничего не поможет. С машиной уже все случилось. Какие-то люди пытаются с ней что-то сделать. Там проблема, например, с нестандартной ручкой управления, которую используют пилоты. Самолет не отвечает тем задачам и требованиям, которые стоят перед российским авиастроением», — заявил Крутоусов в разговоре с «URA.RU».

По его словам, российский «Сухой» был придуман «неквалифицированными» людьми. Так что сколько рожденного больным ребенка по врачам не води — на Олимпиаду он у вас не поедет, заключил эксперт.

Несколькими часами ранее руководитель Главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис заявил, что большинство пассажиров загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета SSJ 100 погибла в креслах, не успев отстегнуться. Люди умерли не от удара, а от огня и продуктов горения.