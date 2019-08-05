Не сухие грозы: установлена главная причина сибирских пожаров

МЧС изучило места нахождения очагов возгорания в Сибири и пришло к выводу, что основной причиной лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил замглавы МЧС Игорь Кобзев на совещании в Думе.

По его словам, большинство очагов находятся вблизи дорог. Это дает основание считать, что сухие грозы были не основной причиной возгораний.

Исполняющий обязанности главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что в контролируемых зонах (территориях, где тушение необязательно и меры принимаются по решению властей) пожары вспыхнули из-за сухих гроз, пишет РИА Новости.

Ранее из-за пожаров был введен режим ЧС в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Огнем охватило территории более 3 млн гектаров. Ущерб от пожаров уже составил 2,4 млрд рублей.