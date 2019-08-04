2,4 млрд рублей потеряла Россия из-за лесных пожаров

За первую половину 2019 года в России возникло 7,6 тысяч лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.

«По результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации стоит отнести нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами», — сообщает Счетная палата в Facebook.

Таким образом, отмечают в ведомстве, одна из главных задач государственной программы «Развитие лесного хозяйства» — сохранение экономического и экологического потенциала лесов — не обеспечивается.

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН заявили, что на восстановление лесов после пожаров уйдет от 60 до 100 лет.

Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Площадь пожаров составила уже 3 млн гектаров.

Ранее по поручению президента Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов оборонного ведомства России. Помощь в борьбе с огнем предложили американский президент Дональд Трамп и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.