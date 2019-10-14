Судья раскритиковал вузы в России после дела о безработном

Систему российского высшего образования раскритиковал судья Конституционного суда Константин Арановский. В частности, он недоволен введением в стране болонской системы – разделением на бакалавриат и магистратуру.

Судья отметил, что затраченные на реформу образования ресурсы не оправдали себя: российские дипломы по-прежнему не вызывают доверия за границей. Деньги стоило потратить на развитие науки или оплату труда преподавателей, считает Арановский.

По его мнению, необходимо дать автономность вузам. Сейчас они работают на «систему, которая выдает разрешения на профессию», пишет «Коммерсантъ».

Критика прозвучала после того, как бывший бизнесмен Михаил Чайковский обратился в суд с требованием обязать Центр занятости населения в Воронеже признать мужчину безработным и назначить пособие. Учреждение отказывалось это делать из-за отсутствия справки о среднем заработке за последние месяцы с работы и документа о квалификации. Кассационный суд встал на сторону мужчины и указал, что человек признается безработным в случае долгого перерыва в работе и без справки.