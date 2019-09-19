13 вузов РФ попали в топ-500 по успехам выпускников с работой

В ежегодный рейтинг пятисот лучших вузов планеты по трудоустройству выпускников вошли 13 российских университетов. В лидерах оказался МГУ (101-е место), за ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет (181-е место) и МГИМО (191- место).

В этом году в топ-500 попали еще больше российских вузов. Так, в рейтинге оказались РУДН и Томский политехнический университет.

В перечне лучших институтов планеты для дальнейшего устройства на работу числятся такие отечественные вузы, как Высшая школа экономики (ВШЭ), МГТУ им. Н.Э.Баумана, Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет, Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова.

Лидерами рейтинга стали три американских вуза: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет, передает РБК.

Ранее сообщалось, что 25 российских высших учебных заведений внесли в рейтинг лучших в мире. Эксперты анализировали академическую репутацию университетов, цитируемость, долю зарубежных преподавателей.