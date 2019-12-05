Судьи готовят наказание для СМИ за критику и подрыв доверия

Совет судей России предложил разработать правила освещения в СМИ деятельности судов и ввести наказание для журналистов за давление и публикацию коммерческих негативных материалов. Об этом говорится в проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.

По мнению авторов документа, судей нужно защитить от «тенденциозных публикаций» и «злоупотреблений» со стороны СМИ. Для этого требуется ввести ответственность для журналистов за давление на суды, критику их работы и продвижение интересов отдельных лиц путем размещения материалов на коммерческой основе.

Судьи настаивают на разработке нормативного акта о том, как журналистам следует освещать работу судов, и внедрить защищающий судей от дискредитации механизм, пишут «Ведомости». В проекте сказано об актуальности проблемы «скандализации правосудия», то есть «умаления» авторитета судебной власти. Разработкой наказания для СМИ должны заняться законодательные органы, считает Совет судей.

Ранее в России предложили создать «черный список» судей, которые выносили незаконные решения.

Читайте нас в мобильном приложении