За незаконные решения судей начнут вносить в «черный список»

В России планируют создать «черный список» судей, принявших незаконные решения. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он рассказал, что для оценки судебных решений соберут группу экспертов. Они смогут определять «очевидные пробелы» в правоприменительной практике.

На своей странице в Facebook Титов написал, что в России «надо бороться за выборность судей». Он отметил, что Верховному суду неоднократно направлялись списки квалифицированных адвокатов, прокуроров, которые «прошли большую правовую школу», а не обычных секретарей.

Реакция Титова последовала после вынесения приговора актеру Павлу Устинову. Бизнес-омбудсмен назвал дело «вопиющим по своей беззаконности».

Напомним, актер получил 3,5 года тюрьмы за вывих плеча омоновцу на митинге 3 августа. Сам актер настаивает, что не принимал участия в акции – в месте ее проведения у него была назначена рабочая встреча.