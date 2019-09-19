Мосгорсуд хочет смягчить наказание митингующих

Мосгорсуд рассмотрит на следующей неделе проект постановления о гуманизации ответственности за протестную активность. Документ также отправят в правительство и Верховный суд РФ.



Фракция КПРФ потребует признать утратившей силу статью 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Более того, они хотят совершенствовать правоприменительной практику по статьям 280 и 318 УК РФ - «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Их в этом поддержали и в других оппозиционных фракциях Мосгордумы. Работа над документами ведётся на фоне судебных решений по так называемому «московскому делу» о летних протестах в столице, пишут «Известия».

Ранее актер Павел Устинов был осужден на 3,5 года из-за якобы вывихнутого плеча омоновца. Решение было обжаловано 18 сентября. Многие деятели культуры приняли участие в акции протеста против решения по делу.