Администрация президента не вмешивается в дело Устинова

Администрация президента не является адресатом проходящих в Москве пикетов. Кремль также не может влиять на суд.



Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента не относятся к прерогативе Кремля.

При этом он заявил, что в администрации посмотрели видео задержания Устинова. Более того, президент России Владимир Путин в курсе всех резонансных дел, пишет «Лента.ру».



Павел Устинов ранее был осужден на 3,5 года из-за якобы вывихнутого плеча омоновца. Решение было обжаловано 18 сентября. Сегодня многие деятели культуры приняли участие в акции протеста против решения по делу.

Ранее 39 священников Русской православной церкви подписали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».

В нем служители церкви жестко критикуют действия властей по отношению к задержанным и осужденным активистам, называя методы государства «запугиванием граждан».