Три суда Москвы получили сообщения с угрозами взрыва

Три суда Москвы получили сообщения с угрозами взрыва

Фото: Яндекс

Сотрудники Тверского, Мещанского и Пресненского районных судов Москвы были эвакуированы после сообщения о заложенных бомбах. Все угрозы взрывов оказались ложными.

«На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания. Все сотрудники и граждане эвакуированы», — цитирует RT сообщение пресс-службы Тверского суда.

Сейчас работа судов возобновлена. Автор анонимного сообщения пока не найден.

Ранее в Магнитогорске взорвалась машина. Это произошло, когда водитель открыл дверь своего авто.

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Места: Москва
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