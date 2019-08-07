Три суда Москвы получили сообщения с угрозами взрыва

Сотрудники Тверского, Мещанского и Пресненского районных судов Москвы были эвакуированы после сообщения о заложенных бомбах. Все угрозы взрывов оказались ложными.

«На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания. Все сотрудники и граждане эвакуированы», — цитирует RT сообщение пресс-службы Тверского суда.

Сейчас работа судов возобновлена. Автор анонимного сообщения пока не найден.

Ранее в Магнитогорске взорвалась машина. Это произошло, когда водитель открыл дверь своего авто.