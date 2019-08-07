Припаркованная во дворе дома машина взорвалась в Магнитогорске
В Магнитогорске взорвалась машина. Это произошло, когда водитель открыл дверь своего авто.
Об этом сообщили в областной прокуратуре. Инцидент произошел в одном из дворов города - при разблокировании замка авто раздался взрыв. Спустя 11 минут к месту приехали медики.
Водитель авто был госпитализирован с повреждениями нижних конечностей, передает ТАСС. Его состояние оценивается как средней тяжести.
В апреле в Киеве во время движения взорвался автомобиль. В салоне авто были найдены фрагменты гранаты.
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