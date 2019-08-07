Припаркованная во дворе дома машина взорвалась в Магнитогорске

В Магнитогорске взорвалась машина. Это произошло, когда водитель открыл дверь своего авто.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Инцидент произошел в одном из дворов города - при разблокировании замка авто раздался взрыв. Спустя 11 минут к месту приехали медики.

Водитель авто был госпитализирован с повреждениями нижних конечностей, передает ТАСС. Его состояние оценивается как средней тяжести.

В апреле в Киеве во время движения взорвался автомобиль. В салоне авто были найдены фрагменты гранаты.