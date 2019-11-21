Субмарину «Петропавловск-Камчатский» примут в состав ВМФ

На предприятии-изготовителе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоится церемония приема субмарины «Петропавловск-Камчатский» в состав ВМФ.

Мероприятие намечено на 25 ноября. Первая серийная новейшая подводная лодка ранее успешно прошла ходовые и государственные испытания. Они состоялись 21 ноября в акватории Балтийского флота.

Субмарина подтвердила заложенные в нее характеристики. «Петропавловск-Камчатский» (проекта 636.3) — первая дизель-электрическая подводная лодка. Она была построена для Тихоокеанского флота, сообщают «Известия».

Ранее Норвегия сообщила о секретной операции России в Северной Атлантике. В ней участвуют десять подлодок, их цель – прорвать оборону НАТО.

Об этом говорится в заявлении норвежской телерадиокомпании. Источники отмечают, что «это не учения», а «крупнейшая операция» со времен Холодной войны. Она призвана продемонстрировать возможность как можно дальше зайти в воды Атлантики, оставаясь незамеченными.

Как пишет РБК, операция началась на прошлой неделе и продлится 60 дней. Источники в норвежской разведке отмечают, что большое количество подлодок покинули базы на Кольском полуострове и пытались незаметно войти в Баренцево и Норвежское моря.

Читайте нас в мобильном приложении