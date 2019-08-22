Студенты Москвы подали заявку на митинг

Московские студенты подали заявку на проведение акции «Свободу студентам, свободу университетам».

Заявителями выступили независимый журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ имени Ломоносова, профсоюз «Университетская солидарность» и группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона.

По информации «Коммерсанта», студенты предложили датами акции 30, 31 августа и 1 сентября, а местами проведения — памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловскую площадь.

Организаторы акции выступают за прекращение давления на университеты и освобождение арестованных студентов.

Ранее ученые потребовали прекратить преследование устаников московских акций протеста.