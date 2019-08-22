Студенты Москвы подали заявку на митинг

Студенты Москвы подали заявку на митинг

Фото: Радио Свобода

Московские студенты подали заявку на проведение акции «Свободу студентам, свободу университетам».

Заявителями выступили независимый журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ имени Ломоносова, профсоюз «Университетская солидарность» и группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона.

По информации «Коммерсанта», студенты предложили датами акции 30, 31 августа и 1 сентября, а местами проведения — памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловскую площадь.

Организаторы акции выступают за прекращение давления на университеты и освобождение арестованных студентов.

Ранее ученые потребовали прекратить преследование устаников московских акций протеста.

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Места: Москва
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