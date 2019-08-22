Ученые требуют прекратить преследование участников протестов

Российские ученые опубликовали заявление, в котором они призывают власти прекратить уголовное преследование участников столичных акций протеста. Оно размещено в российской научной газете «Троицкий вариант — Наука».

«Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол», — говорится в заявлении.

Кроме этого, научные деятели призвали власти к неукоснительному соблюдению Конституции. Документ подписали 54 ученых, работающих в российских, американских, британских и других научных организациях.

На последнем митинге 10 августа по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 50 тысяч участников. По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек. После завершения акции в центре Москвы были задержаны 256 человек.

Также массовые акции протеста проходили 14, 20 и 27 июля, и 3 августа. Только две из них были согласованы московскими властями.

Основными требованиями оппозиции по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение преследования фигурантов дела «о массовых беспорядках».