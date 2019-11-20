Студентов до 30 лет могут наделить льготами на авиаперелет

Студентов до 30 лет могут наделить льготами на авиаперелет

Кадр: YouTube

В Госдуму направлено предложение разрешить студентам и аспирантам вузов до 30 лет покупать льготные авиабилеты на внутренних рейсах.

Данную инициативу поддержала Общероссийское объединение пассажиров. Там считают, что расширение льготной категории россиян может привести к росту числа перелетов по стране.

По словам экспертов, предложение может привести к росту конкуренции учащихся до 30 лет и людей из других льготных категорий, например пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, сообщают «Известия».

Сегодня россияне до 23 лет могут получить льготы на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток. В текущем году такой возможностью должны воспользоваться 1 млн человек.

Тем временем, авиапассажиры поделились ситуациями, которые раздражают их больше всего во время перелетов. Вопрос на одном из порталов звучал, так: что вас раздражает, когда вы путешествуете самолетом?

Многих выводит из себя ситуация, когда пассажиры толпятся и прижимаются перед выходом на посадку, тем самым создавая очередь и толкотню.

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