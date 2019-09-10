Названы самые раздражающие ситуации во время перелетов

Авиапассажиры поделились ситуациями, которые раздражают их больше всего во время перелетов. Вопрос на одном из порталов звучал, так: что вас раздражает, когда вы путешествуете самолетом?

Многих выводит из себя ситуация, когда пассажиры толпятся и прижимаются перед выходом на посадку, тем самым создавая очередь и толкотню.

Также раздражают стремящиеся покинуть самолет первыми еще до полной его остановки.

Еще одна причина для раздражения это попутчики, которые начинают аплодировать после приземления.

Также большие проблемы создают соседи спереди, которые откидывают свои спинки кресел без предупреждения.

Плачущий во время всего полета ребенок, по мнению некоторых путешествующих, тоже является большим разочарованием, пишет Лента.ру.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов в экономклассе неумолимо растет. Так, за последние 8 месяцев средняя цена выросла на 24,1%.

Как рассказали в Росстате, это самый серьезный скачок цен на авиабилеты за последние 11 лет. Раньше они поднимались максимум на 19%.