Экономкласс в самолетах подорожал на четверть
Стоимость авиабилетов в экономклассе неумолимо растет. Так, за последние 8 месяцев средняя цена выросла на 24,1%.
Как рассказали в Росстате, это самый серьезный скачок цен на авиабилеты за последние 11 лет. Раньше они поднимались максимум на 19%, пишут «Известия».
Правда, россиян успокоил Минтранс. Там рассказали, что планируют принять меры по сдерживанию цен. Их рост, по мнению ведомства, не должен превышать инфляцию.
Ранее на эту проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. Он поручил разобраться с этим.
Ранее рост цен уже прогнозировали эксперты. Утверждалось, что к следующему году стоимость авиабилетов вырастет на на 9–10%, Скачок цен на перелеты связан с колоссальными убытками авиакомпаний в текущем году.
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