Студентов научат новой дисциплине

Студентов научат новой дисциплине

фото: Mel.fm

В вузах в ближайшие годы появится новая дисциплина. Это операционная эффективность будет предназначена для будущих менеджеров.

Предмет скорее подходит для будущих управленцев. Она призвана научить делать больше за то же время с использованием новых технологий.

Причем, по мнению экспертов, в скором будущем внедрение подобных дисциплин может способствовать переходу на четырёхдневную рабочую неделю, пишут «Известия».

Разработкой программы займётся рабочая группа при Минэкономразвития.

Среди основных тем - управление процессами и цифровыми данными, системы менеджмента качества и бережливого производства.

Ранее стало известно о том, что у российских школьников появится возможность поступать в вузы посредством интернета. Для проекта отобраны более 50 университетов.

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