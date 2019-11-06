Студентов научат новой дисциплине

В вузах в ближайшие годы появится новая дисциплина. Это операционная эффективность будет предназначена для будущих менеджеров.

Предмет скорее подходит для будущих управленцев. Она призвана научить делать больше за то же время с использованием новых технологий.

Причем, по мнению экспертов, в скором будущем внедрение подобных дисциплин может способствовать переходу на четырёхдневную рабочую неделю, пишут «Известия».

Разработкой программы займётся рабочая группа при Минэкономразвития.

Среди основных тем - управление процессами и цифровыми данными, системы менеджмента качества и бережливого производства.

Ранее стало известно о том, что у российских школьников появится возможность поступать в вузы посредством интернета. Для проекта отобраны более 50 университетов.