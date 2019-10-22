Россияне смогут поступать в университеты через интернет
У российских школьников появится возможность поступать в вузы посредством интернета. Для проекта отобраны более 50 университетов.
Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации-2019». Он отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность поступления в вузы онлайн, передает RNS.
«Я считаю, что в этом смысле Россия находится в хорошем состоянии», - сказал глава российского правительства.
Летом 2019 года сообщалось, что возможность поступать в вузы через «суперсервис» появится с 2021 года. Он будет представлять собой портал образовательных программ. В Госдуме заявили, что онлайн-поступление упростит работу с документами.
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