Россияне смогут поступать в университеты через интернет

У российских школьников появится возможность поступать в вузы посредством интернета. Для проекта отобраны более 50 университетов.

Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации-2019». Он отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность поступления в вузы онлайн, передает RNS.

«Я считаю, что в этом смысле Россия находится в хорошем состоянии», - сказал глава российского правительства.

Летом 2019 года сообщалось, что возможность поступать в вузы через «суперсервис» появится с 2021 года. Он будет представлять собой портал образовательных программ. В Госдуме заявили, что онлайн-поступление упростит работу с документами.