Студенты массово подхватили неизвестную инфекцию

Уже 18 студентов базового медицинского колледжа в Петрозаводске госпитализированы с признаками неизвестного инфекционного заболевания. Врачи исключили пищевое отравление и ротавирусную инфекцию.

Как сообщает ТАСС, сначала в больницу поступили 13 учащихся, однако чуть позже в медучреждение доставили еще пятерых.

По оценкам медиков, у всех студентов наблюдается удовлетворительное состояние. Сейчас они сдали анализы, которые должны дать более полное представление о заболевании.

Ранее с открытого Тиной Канделаки форума массово госпитализировали студентов с норовирусом.

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