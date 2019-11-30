Студенты массово подхватили неизвестную инфекцию
Уже 18 студентов базового медицинского колледжа в Петрозаводске госпитализированы с признаками неизвестного инфекционного заболевания. Врачи исключили пищевое отравление и ротавирусную инфекцию.
Как сообщает ТАСС, сначала в больницу поступили 13 учащихся, однако чуть позже в медучреждение доставили еще пятерых.
По оценкам медиков, у всех студентов наблюдается удовлетворительное состояние. Сейчас они сдали анализы, которые должны дать более полное представление о заболевании.
Ранее с открытого Тиной Канделаки форума массово госпитализировали студентов с норовирусом.
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