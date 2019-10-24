С открытого Канделаки форума массово госпитализировали студентов

В инфекционную больницу Ярославля с норовирусом госпитализированы 24 участника форума Национальной лиги студенческих клубов, который накануне открыли губернатор области Дмитрий Миронов и телеведущая Тина Канделаки.

По словам главного инфекциониста Ярославской области Ирины Старостиной, в больницу обратились 48 человек. Они жаловались на повышение температуры, тошноту и рвоту. Половину студентов госпитализировали.

В ресторане, где питаются 700 участников форума, ведется проверка Роспотребнадзора. Взяты пробы сырья, готовых блюд, воды и смывы, рассказывает ИА REGNUM. Результаты лабораторной проверки огласят в течение 7 дней.

В 2018 году аналогичный инцидент произошел на молодежном форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Тогда с вирусами гастроэнтерита и бактериальной инфекцией госпитализировали 21 участника мероприятия.