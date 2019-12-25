Студентка обвинила курьера в попытке изнасилования

Полицейские Санкт-Петербурга задержали курьера Delivery Club. Его подозревают в попытке изнасилования клиентки.

По предварительным данным, заявление на доставщика еды написала студентка Петербургского колледжа телекоммуникаций. Девушка утверждает, что вечером 22 декабря она сделала заказ на доставку в квартиру на Малой Балканской улице.

Курьер заказ выполнил, но уходить не собирался, а вместо этого попытался изнасиловать девушку. Она оказала сопротивление, и мужчина убежал.

Задержанный приехал на заработки в Россию недавно, ему 21 год. В случае, если обвинение подтвердится, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, пишет «Лента.Ру».

Ранее подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали в Ростове-на-Дону. Преступление произошло более 12 лет назад.

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