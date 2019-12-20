Насильника задержали за преступление 12-летней давности

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали в Ростове-на-Дону. Преступление произошло более 12 лет назад.

В июле 2007 года мужчина изнасиловал 16-летннюю девушку на улице Береговой в Ростове-на-Дону. Преступнику удалось скрыться и на протяжении многих лет его не удавалось найти. Тем не менее, работа по поиску причастного не прекращалась. Спустя 12 лет с момента совершения преступления задержан 40-летний местный житель.

Подозреваемый неоднократно судим, в том числе за сексуальные преступления. Потерпевшая мужчину опознала, также его причастность подтверждается заключениями экспертов, однако он свою вину не признал. Расследование продолжается, пишет «РИА Новости».

Социологи отмечают, что 72% опрошенных россиян уверены, что приговаривать к высшей мере наказания надо за изнасилование несовершеннолетних, 64% - за серийные убийства, 45% - за умышленное убийство, 44% - за терроризм, 39% - за торговлю наркотиками.

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