Россияне высказываются за возвращение смертной казни

За последние два года число россиян, выступающих за возвращение смертной казни, выросло на 5%. Сейчас такую идею поддерживает почти каждый второй гражданин России.

Среди сторонников возвращения смертной казни больше всего оказалось людей в возрасте 40-54 лет и старше 55 лет со средним образованием и ниже, говорится в исследовании «Левада-центра».

Социологи отмечают, что 72% опрошенных уверены, что приговаривать к высшей мере наказания надо за изнасилование несовершеннолетних, 64% - за серийные убийства, 45% - за умышленное убийство, 44% - за терроризм, 39% - за торговлю наркотиками.

Рост сторонников казни является реакцией на громкое убийство девятилетней школьницы в Саратове, пишет РБК.

Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором предлагается вернуть в стране смертную казнь.