Студент Высшей школы экономики впал в кому в аудитории
20-летний студент Высшей школы экономики из Екатеринбурга впал кому во время занятий. У него диагностировали кому неясной этиологии.
Сокурсница студента рассказала, что происшествие случилось в аудитории на улице Шаболовка. Он положил голову на стол — остальным показалось, что молодой человек уснул.
Когда стали будить, студент не просыпался. Была вызвана скорая, юношу увезли в реанимацию, пишет Агентство городских новостей «Москва».
Ранее в школе Хабаровска умер 11-летний ученик. Пятиклассник почувствовал себя плохо перед уроками — он сильно закричал, схватился за голову и упал без сознания.
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